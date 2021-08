Lugejakiri | Armastus rikutud: mees ei lase tualetis vett peale 

„Ta ütleb, et saab väga hästi aru, aga unustab. Tal olevat juba lapsena see viga olnud. Tõuseb hoogsalt ja läheb käsi pesema. No hea, et ta vähemalt käsi peseb! Kuidas saaks täiskasvanud mehele selle selgeks õpetatud, et nupu laskmine ei ununeks?! Rääkides kõlab mõistlikuna ja korra või kaks saab asjaga hakkama, aga siis lähen ma jälle hommikul ja ees ootab kuhi, mida mu silmad nägema ei peaks. Võibolla mõnda naist see üldse ei häiriks, aga ma nii ei oska. Ma alati avalikes kohtades imestan, kuidas inimesed suudavad endast midagi räpast maha jätta. Mulle on lapsepõlvest saadik rõhutatud, kuidas on oluline hoida puhtust endas ja enda ümber. Ma tahan seda suhet, aga ei suuda seda „pisiasja„ unustada. Kui meil peaks lapsed tulema, siis nemad võiks ju ka eeskuju võtta isast. See oleks juba õudne! Või jääbki see mure meie vahele ja kirglikud õnnehetked vaibuvad... Ega see nähtud vaatepilt magamistoas häirima hakka?! Ma olen juba selleni jõudnud mõelda, et äkki aitab hüpnoos või midagi, mida pakutakse suitsetajatele ja ülekaalulistele. Või saab koju soetada poti, mis automaatselt vett laseb. Oleks see ületamatuna näiv müür meie vahelt lõhutud,“ kardab Jaana, et see oluline nupuvajutus võib röövida talt armastatud mehe.