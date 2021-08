Lugejakiri | Kas ma pean korteriomanikule teatama, et olen rase?! 

„Juulis otsisime elukaaslasega septembriks uut üürikorterit, sest meie senine elukoht läheb tagasi praeguse omaniku kasutusse. Meil oli piisavalt aega, et otsida ja leida see õige koht. Tegime uues kohas ka lepingu ja maksime käsiraha ära. Uuele omanikule sobis, et sügisest sisse lähme, sest tal oli veel remont plaanis. Uuris meie käest, kas meil lapsi ja loomi on, misjärel lisas, et eelistabki noore paare. Mainis ka tüüpilisi hirme, et loomad kraabivad tapeedi ära, lapsed joonistavad täis. No eks ta nii võib ju olla ka, aga mind piinab nüüd hoopis see, et tol hetkel ei osanud ma aimata ega teavitada, et ma ise ka rase olen,” kirjutab 25aastane Maiki.