Lugejakiri | Ämm ja äi: poja pruut on liiga paks, kuidas nad lapsi saavad?! 

„Igal koosviibimisel käib see teema läbi. Eriti siis, kui noori kohal pole. Vanaema sünnipäeval nad aina võtsid sugulaste ees, et ega nemad nüüd saagi vanavanemateks ja veel tuhat häda. Miks? Sest poeg valis vale naise! Ja no nende põhilised argumendid olid, et nende pojale on varem väga saledad naised meeldinud. Teine suur mure oli see, et nemad tahaksid ikka lapselapsi, aga ülekaaluga on rasestumine tõenäoliselt poja väljavalitul palju keerulisem. Ja kõigile rääkisid, kuni noored ise peole jõudsid. Siis kostsid veel teatud vihjed, aga saan aru, et nende poeg andis neile lauast märku, et aitab sellest teemast. Kusjuures – paarike on väga rahul ja sobivad imeliselt hästi. Ma enda emaga rääkisin, et kas asi selles, et onu ja tädi ise on alati väga ajanud taga seda head vormi. Erinevaid toitumisi ja trenne teinud, et igas eas vormis olla. Ja nad näevadki suurepärased ja east nooremad välja. Aga nende käitumine tulevase minia osas on alatu! Ma seal sünnipäeval ka ütlesin oma arvamuse välja, aga sain lõpuks nähvata, et ma vaadaku kah selle magusaga ette, muidu jõuan nende miniale järgi ja vajan ise abi, et pere luua. Mainin siia juurde, et ma olen veel vallaline, aga olen ka sügisel abielluvast sugulasest ligi viis aastat noorem. See polegi oluline. Ma lihtsalt ei saa aru, et mis õigusega nad kritiseerivad valikult, mille on teinud nende poeg. Ja poeg on ju õnnelik! Kaugele näha seda. Mõeldes kuti varasematele peenikestele neidudele, siis nendega ta ei säranud kunagi nii. On näha, et neil on suhtes küpsust, tasakaalu, usaldust ja armastust. Ja need kavalad pilgud, millega teineteise suunas pilke heidavad. Mina küll imetlen neid. Ja tore, et nii vahva naine meie suguvõsaga liitub,” leiab Heli.