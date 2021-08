NÄDALAVAHETUSEKS HAAPSALLU: viis filmi, mida sa lihtsalt pead seal sel nädalavahetusel toimuval HÖFFil ära nägema 

Tegu on veidi keerukama psühholoogilise õudusfilmiga, mis kohe on hirmus. Isegi nii, et nõrganärvilisemad peavad vahepeal ekraanil toimuvat läbi sõrmede vaatama. Ekraanil nähtav paneb mõtlema, et igal rahvapärimusel on omad õuduslood, mille tekkel on oma kindel algpõhjus. Aga milline? Ja kui need tõeks saavad, võib elu omadega suhteliselt pekkis olla. See on film, mida on iga kell parem vaadata koos sõbraga.