Ju Isen, Vanusa Freitas ja Luana Sandien kinnitasid, et neil kõigil on seljataga palju ebameeldivaid kurameerimiskogemusi. Seetõttu on nad välja töötanud surmkindla meetodi, mis aitab neil tüütu kaaslase seltsist pääseda, kui õhtu on muutunud talumatuks. Nimelt lasevad kõik kolm sõbrannadel endale kohtingu ajal helistada. Kui nad vajavad päästmist, valetavad nad mehele, et peavad sõbratarile appi tõttama. Freitas näiteks on luisanud, et sõbranna jäi luku taha, Sandien aga on pääsenud tüütust kohtingust, valetades, et sõbranna sattus haiglasse.