Kallim jäi kõrvalsuhtega vahele. Kuidas eluga edasi minna? 

2018. aastal avaldas tervise arengu instituut eestlaste seksuaalkäitumise uuringu tulemused. Selle järgi tunnistas ligi veerand vastanuist, et on viimase püsisuhte ajal olnud truudusetu. Spetsialistid on arvanud, et tegelikult võib neid enamgi olla. „Inimesed kipuvad valetama, et paremat muljet jätta. Ja kõrvalsuhted on ilmselgelt üks valdkond, kus oma skoori soovitakse näidata pigem väiksemana. Sarnases Soomes tehtud küsitluses paljastati, et ligi kolmandikul soomlastest on elus olnud perioode, kus korraga oli mitu suhet. Ja see näitaja võib ka seal olla suurem,“ nendib holistiline terapeut Katrin Saali Saul (pildil).