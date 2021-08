Tänupäevik parandab elukvaliteeti 

Staažikad USA psühholoogid Adrian Gostick ja Chester Elton ütlesid NBC Newsi intervjuus, et soovitavad oma klientidel pidada tänupäevikut ning panna igal õhtul kirja, mille eest nad tänulikud on. Kui iga päev ei jõua, võib seda teha siis, kui tunned, et pole eluga rahul. California ülikooli professori Robert Emmonsi sõnul on mitmed uurimused tõestanud, et tänupäevik teeb õnnelikumaks. „Inimesed on 25% õnnelikumad ja energilisemad, kui nad tänupäevikut peavad; kadedus ja vimm vähenevad 20%, nad magavad igal ööl 10% kauem ning ärkavad 15% virgemana, teevad 33% rohkem trenni ning nende vererõhk on 10% madalam,“ loetleb ta tänutunde viljelemise tulemusi.