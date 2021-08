Varsti algab kool! Neli asja, mida lapsele ranitsa ostmisel silmas pidada  

OMAklubi füsioterapeut Mihkel Kuresoo ütleb, et koolikott peab lapsele sobima ja olema mugav kanda. Tähtis on, et laps on koolikotiga ja kantavate raskustega järk-järgult kohanenud. „Raske koolikott iseenesest ei ole põhjus seljavaevuste tekkeks, küll aga võib selleks olla hüppeliselt suurenenud seljakoti raskus. Muul ajal sooritatav füüsiline tegevus valmistab samuti koolijütsi ranitsa kandmiseks paremini ette,“ leidis Kuresoo.

Kaup24 ja Hansaposti kommunikatsioonijuht Maris Kivi soovitab koolikotti valida koos lapsega. Ta lisab, et uus koolikott on üks populaarsemaid 1. septembri kingitusi, kuna see tõstab õpilase motivatsiooni kooli minna. Ranitsa valikul soovitab Kivi järgmist:

Disain. Ranitsatest on populaarsemad neoonsetes värvides kotid. Lisaks meeldivad lastele kotid, millel on litrid ja 3D pildid. Aruta lapsega ning vali talle seesugune ranits, mille disain ka talle endale meeldib.

Ergonoomilisus. Lapsed kannavad seljakotti terve kooliaasta ehk umbes 175 päeva aastast. Kuna laps on alles kasvufaasis, siis selleks, et koolikott ei teeks seljale liiga, tuleks valida talle kott, mida on mugav kanda. Jälgi, kas kotil on olemas kõrgkvaliteediga õhku läbilaskvad seljapadjad ja reguleeritavad rihmad, et seada kott nii, et kooliranits toetaks selga mitte vastupidi.

Kvaliteet. Selleks, et raamatud püsiksid kuivana ka suurema vihmaga, peaks koolikoti materjal olema vastupidav ja veekindel. Mugavaks seljakoti avamiseks võiks kontrollida ka, et lukud ja muud kinnitamisvahendid käiksid kergelt lahti.