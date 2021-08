Viiest ravimatust haigusest paranenud naine: „Seda, kuidas meie tervist mõjutavad meie mõtted ja emotsioonid, ei õpeta meile keegi.“ 

„Mulle on viis korda öeldud: te ei saa kunagi terveks! Kuidas te aru saa, teil on haigus, millest ei terveneta! Ravi puudub. Vaid leevendust ja riskimaandust saab pakkuda. Ka tõenduspõhise terveks saamise võimaluse puududes ei tohiks patsiendile öelda, et ta ei saa midagi ise teha,“ teab lisaks joogaõpetaja ametile ka sünnitoetaja kutset omav Aale-Triinu (48). „Oluline on, mida sa usud. Isiklikul terveks saamise teekonnal olen suutnud arsti sõnade külge mitte klammerduda.“