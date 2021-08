Dilaila kolumn | Armastab, ei armasta 

Kas ta tühistab koosolekud ja tuleb sulle tööle autoga järele, kui oled küüne murdnud ja pead kindlasti koju haiguslehele jääma? Kõige põhilisem on aga see, mida ta oma sõprade ja kolleegide ees on nõus tunnistama.

Sel nädalal sain kinnituse, et minu uus boss on oma uude, 25 aastat nooremasse naisesse kõrvuni armunud, kui ta teatas, et lahkub reedel pärast lõunat, sest neil on uue beebi gender reveal’i pidu. Ehk siis see põliselt ameerikalik üritus, kus lastakse õhku roosad või sinised õhupallid ja lõigatakse vastavat värvi kooki. Ta pani sellest isegi instasse pildid üles! Njaa, see naine võib teha mida iganes, mees ei lähe mitte kui kuhugi. Seejuures aasta tagasi tuletas ta pea iga päev ühele teisele uuele isale tööl meelde seda, kuidas too oli vaba päeva võtnud, sest naisel oli olnud baby shower’i pidu.