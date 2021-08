„MÕTTEKOHT“ | Ühe eestlanna lugu: lapsepõlves kogetud seksuaalne väärkohtlemine mõjutab inimest läbi elu 

Foto: Unsplash

„Miks on meie seadusandluses nii, et lapsepõlves toimunud seksuaalvägivalla kuriteod aeguvad?“ küsib pikaajaline haridustöötaja Vaike Kukk. Ta räägib tänases Naistelehe podcastis Mõttekoht sellest, kuidas lapsepõlves kogetud seksuaalne seksuaalne väärkohtlemine on teda täiskasvanuelus mõjutanud. Ja võib mõjutada ka kõiki teisi.