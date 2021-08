GALERII | Naisteleht Viru Folgil: uhkelt muusikapeolt saadud elamused helisevad päevi hiljemgi 

Laupäeva öö lõpetas imeväheste vahenditega nauditavat muusikat tegev ansambel Puuluup. Nende kontserdi naljad ning lustlikud palad pikendasid kohaletulnute eluiga päris kindlasti mõne aasta jagu. Põnev on teada sedagi, et ehk just Puuluubi „Kasekesed“ panidki slaavi aasta idee festivali peakorraldaja Peep Veedla peas idanema. Vähemalt nii pakuti Viru Folgi festivali kavas.

Nende elamuste paistel end soojendades tuleb pöidlaid pihus hoida, et aasta mööduks võimalikult kiirelt ja rahulikult. Ikka selleks, et toimuma saaks taaskordne Viru Folk, mis 2022. aastal on pühendatud naabritele ehk siis jõuab Käsmu Soome, Rootsi, Läti ja Vene muusika, filmid, kirjandus ning teater. Seda enam, et on loota, et tänavu esinemata jäänud bändid astuvad üles järgmise aasta augustis.