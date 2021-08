Kase talu pererahvas korterist maale kolimisest: "Alguses oli meil ainult tühi talu, nüüd ligi 200 looma-lindu." 

„Tartus elades oli meil kaks last ja kahetoaline korter. Aga tahtsime, et kõigil oleks rohkem ruumi,“ meenutab Eveli (39). „Otsisime sobivat talu mitu aastat,“ mainib Margus (39) ja lisab, et õige koha leidmine võttis nii kaua aega, kuna perel olid väga kindlad ootused ning soovid. Talus pidi kindlasti olema eraldi saun, kõrvalhoone ja maa-alune kelder. „Garaaž pidi muidugi ka olema,“ muigab Eveli. Pärast pikki otsinguid jõudsidki nad õigesse kohta. Kase talus on kaks garaaži, kõrvalhooned, laut ja linnakorterisuurune saun, millega pere on väga rahul. Kuuetoalisest mõnusast talumajast rääkimata.