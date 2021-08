Kiri peatoimetajalt: maal elamine on minu õnneelement 

Meie ajakirja lugudes räägivad inimesed tihtipeale, kuidas igapäevaelu pisiasjade märkamine ja nende üle rõõmustamine teeb neid õnnelikuks. Umbes nii, et istun murul, vaatan, kuidas rohi kasvab – ja elu ongi ilusam. Põhimõtteliselt olen ma sellest muidugi aru saanud. Aga … ma ei tea. Kui sul on kolm väikest last, sa käid tööl, üritad natuke ka mehe jaoks aega leida – siis vist polegi argiste asjade märkamiseks aega?