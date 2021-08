Sügisel Kristjan Palusaluks kehastuv Mihkel Tikerpalu: "Abikaasa rõõmustab, et mu hobiks pole baarides käimine." 

Kahekordsest olümpiavõitjast Kristjan Palusalust jutustava tüki kirjutas kokku Arlet Palmiste, kellele maadluse teema sugugi võõras pole. Kuigi esietendus on alles septembri teises pooles, on esimesed lugemisproovid juba toimunud ja Mihklis (34) on need tekitanud kehastatava persooni osas veelgi suuremat huvi: „Väljastpoolt paistis suur ja tugev musklis maadleja, aga seestpoolt oli ta heasüdamlik ja armas tundeinimene, kellele meeldis muusikat kuulata ja loodust vaadelda.“