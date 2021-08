Karl Madis oma peidus poolest: "Taevasse olen juba lapsena palju vaadanud." 

Nagu paljudel teistel artistidel, on Karli (61) suvi möödunud vägagi töiselt – kui ikka seitsme päeva jooksul kümme esinemist kokku tuleb, tähendab see häid aegu. Lisaks Karavaniga üles astumistele on olnud palju selliseid kordi, kui teda oodatakse üllatusesinejaks. „Marsid aga kitarriga sisse, näed ära mõne pisara ja siis lööd peo käima,“ kirjeldab ta.