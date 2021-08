Terve elu ratastoolis olnud Helen: "Uus mina sai alguse kuus aastat tagasi, mil käisin esimest korda puuetega inimeste laagris." 

Sihikindel: Omal ajal elamata jäänud elu motiveerib Helenit nüüd palju aktiivsem olema. „Olen tõesti viimastel aastatel väga liikuv olnud,“ naerab naine. „Aga nüüd hakkan jälle vaikselt tagasi tõmbuma, sest kõikjale nagunii ei jõua. Mul on elus kindlad eesmärgid, mida tahan saavutada, ja nüüd püüdlengi nende poole.“

Helen Bokmann (34) on aktiivne ja särav naine, kes on olnud terve elu ratastoolis. Üksikemaga kasvanud neiu lapsepõlv oli pigem tubane ja üksildane, aga nüüd naudib Helen oma elu väga ega taha, et puue teda defineeriks.