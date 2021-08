Viru Folk jätkab vihmast hoolimata 

Tänane rosin on Eesti tuntuima venekeelse ansambli AveNue esinemine kell 16 pealaval. AveNue kaubamärgiks on kaasahaarav folk-rock, mida on esitatud sadadel kontsertidel nii Eestis, Venemaal, Iisraelis, USA-s kui ka Ukrainas. AveNue`s on ühendatud kõrgetasemeline musitseerimine kaasamõtlemisele kutsuva sõnumiga.