ÜLLATUS TARTUFFIL | Uhiuus animafilm on armastusavaldus Tartule 

„Tartu aknad, mu arm” on Gunnar Neeme joonistuste ja Bernard Kangro luuletuste põhjal valminud 8-minutiline lamenukkfilm. See on pühendatud Tartule, olles kummarduseks sellele igavese nooruse linnale ning näidates Tartu olulisust tuhandete vaimuärksate linlaste eluloos.

Filmi aluseks on Tartus sündinud Gunnar Neeme (1918–2005) ning tartlasest luuletaja Bernard Kangro (1910–1994) looming. Neeme oli väliseesti kunstnik, kes joonistas eksiilis mälu järgi umbes 60 Tartu pilti, mis on hoiul Tartu linnamuuseumis. Kangro kirjutas paguluses kuueköitelise Tartu-teemalise romaanisarja, nn Tartu-tsükli, mille esimest osa „Jäälätted” on peetud eesti proosa kõige poeetilisemaks Tartu kujutuseks. Põnev fakt on see, et tegu on esimese Tartust tehtud animafilmiga.