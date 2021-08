JÕUAD KENASTI: Viru folk ootab slaavi kultuuriga tutvuma  

Festivali üheks rosinaks on kindlasti tänane päev, mil kell 23 annab pealaval kontserdi hetkel Euroopa ühe suurema hiti „Shum“ esitaja Go_A Ukrainast. Tänavusel Eurovisiooni lauluvõistlusel saavutasid nad rahvahääletusel teise tulemuse, kokkuvõttes jäid viiendaks, kuid esitatud lugu kogub aina fänne juurde kõikjal. See kõnetab igas eas kuulajaid, nii lapsi kui küpses eas muusikasõpru

Viis aastat on möödunud Jääääre ja Moskvast pärit Eestis elava muusiku ja tõlkija Stanislav Bulganini esimese ühise plaadi ilmumisest. Nüüd on valminud teine ühine plaat ning selle esitluskontsert toimub täna öösel kell 00:30 merelaval.

Homme hilisõhtul kell 23 toimub üks festivali oodatumaid kontserte, mil laval näeb ansamblit Svjata Vatra koos ukraina vanaemade ansambli Žurba ja Ruslani tütre Rutega. Teiste palade hulgas tuleb esitlusele ka laul „Shchedryk“, mis on tuntuim Ukraina jõululaul, millele on tehtud sadu põnevaid arranžeeringuid. Me kõik teame seda, sest arhilise rahvalaulu põhjal loodud laul sai tuttavaks ingliskeelsena tänu Peter J. Wilhovsky arranžeeringule ning kannab selles versioonis nime „Carol of the Bells“ (Jõulukellade laul). Svjata Vatra seades on lugu üles ehitatud isa ja tütre kooslaulmisele, mida täiendab justkui vanast raadiost kuuldav vanaemade laul, mis kostub aegade tagant tänapäeva.

Pühapäevane rosin on Eesti tuntuima venekeelse ansambli AveNue esinemine kell 16 pealaval. AveNue kaubamärgiks on kaasahaarav folk-rock, mida on esitatud sadadel kontsertidel nii Eestis, Venemaal, Iisraelis, USA-s kui ka Ukrainas. AveNue`s on ühendatud kõrgetasemeline musitseerimine kaasamõtlemisele kutsuva sõnumiga. Kuid kindlasti ei tasu mööda jalutada ka kell 14.30 Vinteri laval esinevatest Janno Reimist ja Stanislav Bulganinist, kes esitlevad vene kultusbändi Kino laule.

Kuid esinejaid on Viru folgil mõistagi tunduvalt rohkem, programmiga saab lähemalt tutvuda siin. Nagu juba traditsiooniks saanud, on võimalik Viru Folgil lisaks muusika nautimisele osa saada ka keskkonna-, filmi- ja teatriprogrammist, traditsiooniliselt tugev on ka lasteprogramm.

Tasub meeles pidada, et festivalil saab osaleda vaid juhul, kui oled vaktsineeritud, COVID-19 haiguse läbi põdenud või negatiivse testitulemusega. Kui vaktsineerimispassi või COVID-19 läbipõdemise tõendit ega negatiivset testitulemust pole ette näidata, saab teostada kiirtestimine sealsamas Käsmus, Neeme tee 42, kohe Piletikeskuse kõrval.

Kiirtest maksab 7 € ja testimise pileteid saab soetada Piletilevist või kohapealt. Eelmüügist soetatud kiirtesti pilet tagab testimise eelisjärjekorras. Testimispunkt on avatud reedel 06.08 kell 11.00 - 00.00, laupäeval 07.08 kell 10 - 00.00 ja pühapäeval 08.08 kell 10 - 16.00. Kui test on negatiivne, saab külastaja edasi siirduda Piletikeskusesse.