GALERII | Meeleolukas rahvapidu Karlova sadamas  

„Tantsijatel on sel suvel paljud peod ära jäänud, sestap oli see neile üle pika aja hea võimalus enne teadmatust täis aegu veidigi esineda ja jalga keerutada,“ sõnas ansambli Kõhukesed eestvedaja Kaido Kaha.

Põlva ansambel Kõhukesed on tuntud selle poolest, et traditsiooniliste rahvalike palade kõrval on nad loonud hulga omaloomingut. Päris mitmetele originaalpaladele on koostöös rahvatantsijatega sündinud koroonaajal ka rahvamuusikavideod. Koostöös rahvatantsijatega toimus ka Karlova sadamas meeleolukas rahvapidu, kus näitasid oma oskusi tantsurühmad Kabuvilistlased (Kagu-Eestist), Reilender (Ruusalt), Vihista Viisku (Vastse-Kuustest), Paras Paar (Verioralt) ja Kavalik (Annikorust).