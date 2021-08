TARTUFFI FILMISOOVITUS | Mida tunned sina, kui su beebi on kadunud? 

Kõik filmisõbrad mäletavad India filme, kus tegevust justkui polnud või tundus toimuv äärmiselt naiivne, lisaks lauldi lakkamatult. Täna Tartu Raekoja platsis ekraanile jõudev „Kus on Pinki?“ on aga hoopis teisest ooperist.

Bindi ja Girish moodustavad pealtnäha igati normaalse India keskklassi abielupaari, kelle peres kasvab Bindi eelmisest kooselust pärit kaheksakuine beebi Pinki. Siiski pole kõik nii, nagu paistab. Selgub, et Pinki hoidjaks palgatud tädi Sannamma on sõlminud kokkuleppe sõbranna Anasuga, kes saab beebi n-ö laenuks, et temaga tänaval raha kerjata. Kuid asjad lähevad viltu niipea, kui Anasu jätab Pinki hetkeks üksinda ja tagasi tulles avastab, et last enam ei ole.

Režissöör Prithvi Konanuril on välja kukkunud alguses rahulikult vaatajate ees lahti rulluv film, mis muutub üsna pea põnevaks, teravaks ja hoiatavaks sotsiaaldraamaks, kus kõrvuti seisavad nii laste varastamise ja müümise ning naiste kohtlemise probleem, samuti kastiühiskonnast tulenevad omapärad. Rääkimata usaldusest: kas me ikka teame, kelle hoolde usaldame oma lapsed ning kuidas nad nendega ringi käivad?

Kui natuke norida, siis ehk selle üle, et vähemalt filmi algusosas nähtud kaadrid beebist kodus tundusid küll veidi eluvõõrad. Ma ei kujuta küll hästi ette, et kaheksa kuu vanust imikut on võimalik jätta lamama diivanile vaid patjade taha ning ise samal ajal rahulikult teises toas askeldada. Aga kuna tegu on India filmiga, anname andeks. Ekraanilt paistvaid probleeme sellised pisiasjad õnneks kuidagi ei pisenda. Pigem vastupidi, ilmselgelt on kohalik elu oluliselt hullem, kui see on filmi kaudu vaatajateni toodud.

Nagu India filmid ikka, lõpeb seegi linateos õnnelikult. Aga nähtud probleemid jäävad kummitama ning panevad veel rohkem rõõmu tundma asjaolust, et Eesti ei ole riik, kus igal aastal kaoks jäljetult kümneid ja sadu tuhandeid väikelapsi. Ja et üleüldse on meil siin ikka päris hea elada. Seda on aeg-ajalt tarvis meelde tuletada.