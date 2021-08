Dilaila kolumn | Ja nüüd vahetame sõrmuseid… 

Enivei, viimasel laulatusel, kus käisin, leidsin end põlvili kirikupõrandal. Ei, mitte kell kolm öösel ühega peiupoistest. Kui paarikesel saabus altari ees sõrmuste vahetamise hetk, ei leidnud kutt nimelt sõrmust mitte kuskilt. Mõned paarid annavad sõrmused mõne väikese sugulase hoolde. See paar oli aga kategooriliselt selle vastu ning usaldas vaid teineteist sõrmuste järele vaatama. No see läks küll hästi … mitte!

Kui tuli välja, et üks sõrmus on kadunud, olid kõik külalised põlvili altari ees maas, üritades kadunud kulda leida. Mu põlved on siiani tolmused. Mida aga polnud, oli sõrmus. Niisiis bluffisid nad kuidagi läbi laulatuse. Pärast autosse istudes tundis tüüp aga midagi istumise all. Pani käe püksi ja ... voilà! Seal see oligi. Selgus, et arvatavasti siis, kui ta särki püksi oli pannud, sõrmus samal ajal igaks juhuks väikeses sõrmes, oli see ta alukatesse libisenud. Pruut läks muidugi parajalt närvi, kui kutt talle mitu tundi oma kannikate vahel soojendatud sõrmust pakkus.