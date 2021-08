TARTUFFI FILMISOOVITUS | Itaalia filmiklassika – kaasahaarav lugu meist enestest 

Kuigi kaks eri filmi, on „Viimane suudlus” (2001) ja üheksa aastat hiljem valminud „Suudle mind veel“ (2010) omavahel tihedalt seotud nii teema kui tegelaste poolest, moodustades justkui diloogia, kus esimesest osast tuttavaks saanud noored ilusad inimesed jätkavad oma täiskasvanuelu kümne aasta pärast. Itaalia lavastaja Gabriele Muccino filmikeel on kaasahaarav ja võin kihla vedada, et kes esimese filmi on lõpuni vaadanud, püsib naelutatult kohal ka teise filmi. Puhtalt huvist, mis kogu sellest kambast siis ikkagi saab. See tasub end ära!

Kuigi „Viimane suudlus“ on valminud juba paarkümmend aastat tagasi, ei ole seal käsitletavad unistused ning armastades tekitatud lakkamatud suhte-, tõe- ja valede puntrad praeguseks oma värskust kaotanud. Filmidest kõlava jääv inimlik ja igavene kaotatud paradiisi otsing ei ole ometi liialt tõsine ega melanhooliasse kalduv, selles on liikumist, särtsu, äratundmist ja nalja ehk ei puudu ka meelelahutuslik pool.

Kuigi filmides nähtav itaallaste temperament võib panna põhjamaalasi aeg-ajalt pead raputama, mõjub see kõik samas intelligentselt ja realistlikult. Küllap seepärast, et täiskasvanuks saamine, kahtlused armastuse tõelisuses ja kooselu õigsuses või emaks- ja isaks saamise osas, keskeakriis ja võitlus iseenda püsima jäämise pärast kõige selle keskel on äärmiselt inimlikud temperamendist hoolimata. Ning mõistagi tõelise sõpruse olemasolu.

Vastuseid elukriiside lahendamiseks film ei paku, kuid siiski on ühtteist ekraanilt nähtust ka kõrva taha panna ja enda kriisides meeles pidada. Näiteks seda, et kui täna eksib su kaaslane, võid juba homme selleks olla sina. Ja et tõeline armastus on alati täis kompromisse.