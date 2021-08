TARTUFFI FILMISOOVITUS | Südantlõhestav noore sportlase lugu puudutab mitme külje pealt 

Prantsusmaa ja Belgia koostöös valminud film kõneleb 15-aastasest lootustandvast suusatajast Lyz Lopezist, kes võetakse vastu Prantsuse Alpides tegutsevasse väga rangesse spordiakadeemiasse. Tulevaste olümpialootuste treeningkeskuses juhatab vägesid endine suusaäss Fred, kelle peamine meetod on psühholoogiline vägivald. Akadeemiasse vastu võetud poisid ja tüdrukud peavad tegema peaaegu võimatut, et rahuldada treeneri tulemustejanu. Kui Fred palub Lyzil end tema kabinetis rasvaprotsendi mõõtmiseks lahti riietuda, hakkab tüdrukule tunduma, et peale tulemuste tahab Fred veel muudki näha.

Filmis ongi mitu erinevat liini: Lyzi suhted eakaaslastega, emaga ja ka treeneriga. Kuid käsitletud tõsist teemat ei suuda leevendada isegi Prantsuse Alpide hurmavad vaated. Selle asemel jääb kõlama olukorra tõsidus ning keerukus, mis on edasi antud ausalt ja realistlikult.

Selle filmi vaatamisest on kasu kõigil. Sest ainult nii, kui sellistel tõsistel ja ilmselgelt paljude jaoks ebamugaval teemal kõneldes on võimalik selliseid olukordi tulevikus ära hoida. Või neid tuleviku huvides päevavalgele tuua, nagu seda aeg-ajalt siingimail juhtunud on.

2020. aastal PÖFFi noorte- ja lastefilmide festivali Just Film grand prix võitnud film linastub Tartu Raekoja platsil armastusfilmide festivalil Tartuff täna kell 22.15, filmi vaatamine on tasuta.

