ARVAMUS | Merle Luik: mis ikkagi saab sügisel koolist? 

Täna varahommikul tööle jalutades tabas mind ühtäkki avastus: sügis on kätte jõudnud. Õhk oli küll mahedalt soe, lehedki veel rohelised … aga märkasin, et päike käib juba madalamalt, läbi puuokste maani jõudev valgus on kullakarva ja vanade puumajade varjud ähvardavalt tumedad … Tööle jõudsin parasjagu melanhoolses meeleolus. Ei tea, kas see ongi nõnda, et sel aastal jõuab sügis kuidagi eriti vara. Või toovad järjekordne koroonalaine ja piirangud minu tunnetesse madalrõhkkonna?