TIIU JÄRJEJUTT | Mõtteviis muutus roheliseks 

Foto: Aldo Luud

Mulle on vanad asjad südamelähedased – mitte ainult autod, jalgrattad ja majad, vaid kõik asjad ja kohad. Inglismaa on vanu paiku ja traditsioone täis – kas või käänulised hekkidega ääristatud teed, mis võivad olla sadu aastaid vanad. Selles mõttes on seal väga põnev.