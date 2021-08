ARMAS ESE | Mälestustest tulvil käsiraamat 

Mõne teise jaoks võib 1968. aastal välja antud „Perenaise käsiraamat“ olla üks paljude nõukogudeaegsete hulgast, mis riiulil millegagi pilku ei köida, aga Kersti kodus on see aukohal kui armas mälestus vanaema Astast. See on talle väga südamelähedane, sest elustab erilisi hetki koos kalli inimesega, kes viis aastat tagasi siit ilmast lahkus.