Henrik Hololei juurte lugu: spordiajakirjanikuna jäänuks ta alatiseks isa varju 

Henriku abikaasa Marit on mehe Brüsselis töötamise algusest peale seal kaasas olnud, ta on ühe konsultatsioonifirma Brüsseli büroo finantsjuht. Nende tütar sai just 22. „Nagu mõlemad tütre vanaisad ning ema ja isa, läks ka tema majandust õppima. Ta on oma vanaisasse, lõpetas samuti ülikooli Iirimaal n-ö kullaga,“ räägib Henrik. „Tütre nimi on Helene Brit. Olen teinud nalja, et panime talle samad initsiaalid, mis on minul ja olid ka vanaema Hildal. Meil on vanaema aegsed hõbelusikad, millele on peale graveeritud HH, siis on neid hea edasi anda.“