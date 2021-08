10 minutit enda heaks⎟Lae end täis meeldivaid tundeid! 

Tee iga päev teadlikke samme, et su päev oleks tore ja täidaks sind meeldivate emotsioonidega. Alguses vajab see ehk järjepidevuse hoidmist, kuid see läheb üha lihtsamaks, sest lõpuks tekib doominoefekt. Nii saadavad ühe päeva positiivsed võnked sind edasi järgmisesse päeva, nii et heast enesetundest saab meeldiv harjumus ja tegevustest, mis sulle rõõmu valmistavad, vajadus.