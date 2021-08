Anni Rahula: „Mina olin lapsena ülileplik, Rubi seevastu on palju kangem, isepäisem ja -seisvam.“ 

Igal võimalusle koos perega. Anni veedab koos abikaasa Tomi ja tütre Rubiga igal võimalusel koos palju aega. Sel suvel sõitis jalgapllikohtunikest paar ka Euroopasse mänge vaatama. See pilt on tehtud Münchenis Allianz Arenal Prantsusmaa ja Saksamaa mängul. Foto: erakogu

Anni ja Tomi Rahula tütar on nutikas 4aastane, kes teab palju kummalisi sõnu, mida nelja-aastased reeglina ei kasuta. See on kindlasti tänu sellele, et nende pere räägib väga palju. „Rubi saab meilt päeva jooksul väga palju infot, nö jooksvalt, möödaminnes.“