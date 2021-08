Borrelioos võis Kristiina Ojulandi jõu ja tervise: poekotte ma enam tassida ei jaksa ja tennist ei mängi 

Toas lõhnab liiliate järele. Need on Kristiina (54) lemmiklilled ja alati vaasis. „Ma ei korjanud lauale langenud kroonlehti just seepärast ära, et need lõhnaksid,“ ütleb ta. Kaminatoast hoovab rauget džässi. Siin, neis avarates ruumides antiigi, lühtrite, vitraažakna ja merevaadete vahel võiks vabalt etendada näiteks Edward Albee näitemängu „Kes kardab Virginia Woolfi?“ või vändata linateose „Öö loodusmuuseumis“, sest topiseid leidub siin rebasest irevil hammastega hundini ja igavesse poosi tardunud karuni. „Need on Raimo Kägu ostnud, mitte ta enda lastud,“ selgitab Kristiina.