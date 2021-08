Anne ja Rasmus Mägi: sisemine nälg suurtele võistlustele saada oli Rasmus juba varakult olemas 

Spordiperekond Mägi, kelle elu tiirleb staadioni ümber. Foto: Martin Ahven

Iga Mägi pere liige – Anne, Taivo, Maris ja Rasmus – on jooksnud ennast vähemalt Eesti meistriks. Rasmus on saanud ka 2014. aasta EMil hõbeda ja 2016. aasta OMil 6. koha. Tokyo olümpiamängudel on ta taas võistlemas 400 meetri tõkkejooksus.