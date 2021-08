Viivi Sõnajalg: „Tee iseenese leidmiseni oli raskem kui alkoholismist ja ravimisõltuvusest vabanemine.“ 

Perekond Sõnajalad on aastakümneid meediapildis, kuid glamuursetest fotosessioonidest hoolimata on nad intervjuudes napisõnalised ja nende eraelu varjus. Seda rabavam on Viivi Sõnajala (58) ülestunnistus, et pärast seitsmeaastast võitlust alkoholi- ja ravimisõltuvusega on ta suutnud neli aastat neist prii olla.