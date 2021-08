RABAV ÜLESTUNNISTUS! Viivi Sõnajalg: „Kartsin, et minu unelmate loss on hüljatud ja minust saab mahajäetud naine.“

Perekond Sõnajalad on aastakümneid meediapildis, kuid glamuursetest fotosessioonidest hoolimata on nad intervjuudes napisõnalised ja nende eraelu varjus. Seda rabavam on Viivi Sõnajala (58) ülestunnistus, et pärast seitsmeaastast võitlust alkoholi- ja ravimisõltuvusega on ta suutnud neli aastat neist prii olla.