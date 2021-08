Muusik Ardo Kivi asendas pidutsemise jooksmisega: hämmastav, kui palju inimene suudab, kui ta ennast ei lõhu 

Ardo Kivi Foto: Erki Pärnaku

Rokimeeste elustiilile mõeldes tuleb paljudel esimesena mõtteisse pöörane pidutsemine ja meelemürkide kuritarvitamine. Ent ansambli Dead Furies solist Ardo Kivi on ideaalseks näiteks, et hea rokkar saab olla ka kaine ja tervislikuna. Hiljuti vastu võetud otsus keskenduda pidutsemise asemel jooksmisele on hästi mõjunud nii tema füüsilisele kui ka vaimsele tervisele.