Indrek Ojari: mulle heideti isegi lavakoolis ette, et mul on liiga vähe auahnust

Indrek Ojari Foto: Robin Roots

Indrek Ojari ütleb, et näitleja on kui ajarändur. Sel suvel kehastub mees kunstnik Ants Laikmaaks. Teatriga on seotud ka Indreku elukaaslane lavastaja Diana Leesalu ja sama teed on astumas ka poeg Aksel.