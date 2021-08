TEE ISE! Kibuvitsaõli pakub suurepärast hooldust kuivale, vananevale ja aknest räsitud näonahale  

Omanäolised sõrmused

Eesti tarbekunsti- ja disainimuuseum kutsub vaatama ehtekunstniku ja disaineri Marta Boani ülinapi ning täpse materjalikasutusega näitust „Kanda või mitte kanda“. „Loomine on materjali muundamine. Mille põhjal otsustada, millest saab ja millest ei saa ehe? Kas eseme kaunistav potentsiaal annab sellele midagi juurde või võtab midagi ära? Kõigest sellest ma materjali vormides mõtlen,“ räägib ta loomisest. Isikunäitusel on geomeetriliste elementide põhjal loodud uus sõrmuste sari. Kõik prototüübid on valget värvi, kuid erinevast materjalist, tuues välja, kuidas sarnased kujundid võivad erineda või vahel isegi vastandlikud näida. Näitus on avatud 19. septembrini, kunstnikuvestlus toimub 12. augustil kell 17.30.