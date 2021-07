Mihkel Tiks ei pääse koos naisega Krimmist Eestisse: olen siin otsekui vangis 

Endine tippkorvpallur ja aastakümneid kirjanikuna tuntud Mihkel Tiks (68) on taas Krimmis. Kirjutanud muu hulgas kaks romaani ühise nimetajaga „Krimmi vang“, on ta nüüdki seal otsekui vangis. Paberitel garaažiks vormistatud elumaja vajab müümist. Enne kui see toiming tehtud, ta koos abikaasa Marinaga kodumaale ei naase.