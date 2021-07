Kas armastus esimesest silmapilgust jääb püsima? 

„Ma ei suuda uskuda, et meie armastus kestma jääb,“ kurdab tallinlanna Mari (49). „Tutvusin oma praeguse kallimaga vana Riia maantee ääres ühe külakõrtsi terrassil. Ei mäleta, millest vestlus algas ja see oli uskumatu, kuidas me sobisime. Selgus, et me mõlemad armastame Häädemeeste ja Kabli poolset Pärnumaad, et me mõlemad naudime Rannateed just varakevaditi. Armastame Päikeseloojangu festivale. Ma usaldasin talle isegi rääkida, et käin igal suvel alasti Ainaži rannas ujumas. Võtsime samal õhtul Pärnus hotellitoa ja see lummus jätkub juba teist kuud. Panin oma korteri müüki, et Tallinna lähedale maja osta. Mees unistab sellest. Ta suudab võluvalt suhelda nii mu alkohoolikust onupoja kui ka kahe doktorikraadiga sõbrannaga. Aga üks neist sõbrannadest kordab pidevalt, et kohe-kohe saan valusalt petta. Et meie eas ei tohi niimoodi jalapealt armuda. Aga mul on iga päev liblikad kõhus! Mees üllatab mind mõne uue omadusega iga päev. Kas tõesti peaksin tagasi tõmbuma?“