Buffalo ülikooli teadlased korraldasid uuringu, kas naised näevad end pikaaegses suhtes meestega, kelle maanteesuksudeks on peened sportautod. Vastus oli üldjuhul „ei“, kirjutab Independent. Uuringus osalenud naised märkisid, et silmapaistev auto on mehe puhul pigem ohumärk ja viitab sellele, et pärast seksi temast enam ei kuule. Kallid sportautod annavad nende hinnangul aimu ka sellest, et tegu pole usaldusväärse mehega.