Jane Fonda kahetseb, et Marvin Gaye'ga ei seksinud 

Kahe Oscariga pärjatud USA filminäitleja, poliitiline aktivist, rahvusvaheline seksisümbol, raamatute autor ja naisõiguslane Jane Fonda (83, pildil) pihtis The New York Timesile antud intervjuus, et kahetseb heast seksist ilmajäämist. Nimelt oli tal aastakümnete eest võimalus ühte heita USA soulilaulja Marvin Gaye'ga. „Ma olin toona abielus Tom Haydeniga. Ühel kontserdil tutvustati mind Marviniga. Ta soovis minuga seksida, aga mina temaga mitte,“ meenutas Fonda kahetsusega. Kui Gaye 1984. aastal suri, sai ta teada, et mehel oli tema pilt külmkapi peal. Laulja suri 44aastaselt, kui lihane isa teda peretüli ajal kaks korda tulistas.