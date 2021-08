Teeme selgeks! Kuidas leida värvid, mis just sulle sobivad? 

Neutraalne nahatoon

Kui naha alatooni on raske määratleda, on tegemist ilmselt neutraalse nahatooniga. Ka juuksevärv mängib erinevates varjundites, see võib olla hallikate triipudega blond või pruunides toonides. Silmadest leiab aga pähklikarva, mis on muutlik ja tujukas, käitudes pigem selle järgi, mis tooni riideid kantakse.