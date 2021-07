„MÕTTEKOHT“ | Ühe unetuse lugu: mis viib selleni, et uni kaob pea terveks aastaks ning kuidas sellest üle saada? 

Soovist uni korda saada läks ta ka perearsti juurde ning hakkas esialgu võtma unerohtu. Seda põhjusel, et perearsti antud soovitused tundusid liiga lihtsad. Tablettide mõju möödus aga peagi ning tekkis vajadus annuseid suurendada. See Kairitile ei sobinud ning ta hakkas otsima teisi lahendusi.

Mis viis Kairiti nii kaugele, et tal kadus uni ning mis teda viimaks aitas, saabki kuulda tänasest taskuhäälingu saatest. Samuti nippe unetusega võitlemiseks. Nagu ütleb Kairit – need on tegelikult imelihtsad.