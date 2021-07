Kaartide abil ennustav Tiiu Tarot: ma ei hoia end tagasi – kõik tuleb välja, sest kellelgi on vaja seda parasjagu kuulda 

Esimesed tarokaardid sai Tiiu (32) teismeeas. Ütles lihtsalt vanematele, et jõuludeks ei soovi mitte midagi muud kui ainult tarokaarte. Nii sõitsidki ema-isa selle tarvis suisa Rakverest Tallinna esoteerikakauplusesse. „Hiljem lugesin, et traditsiooniliselt ongi ette nähtud, et kaardid kingitakse, neid ei osteta endale ise – eriti esimesi,“ järgis ta täiesti kogemata taro traditsiooni.