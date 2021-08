Lugejakiri | Unustamatu eksimus: mees sõi külmikust ära haiglast koju võetud lootekoti 

„Imikuga on palju tegemist ja elurütm muutub terve pere jaoks. Igatahes – värske emme unustas endale neid kapsleid teha lasta. Aga see selgus alles hiljem. Asi oli nii, et ta mees tuli ühel heal päeval töölt koju ja kõht oli marudalt tühi. Naine magas beebiga ja nii otsustas innukas issi endale ise liha praadida. Lõi külmkapi lahti ja vaatas, et kausis on paras tükk ootel. Lõi pannile, maitsestas, praadis ja sõi ära. Kõht täis ja tuju hea! Oli pärast naise kõrvale magama keeranud. Õhtul käidi veel poes tiirul, misjärel naine korraga lahtise külmiku ees kisama pistis, et kus on ja kus on. Mees ei saanud aru, et milles asi. Kui naine talle selgitas, et lootekott on kausist ja kapist kadunud, siis mees enam vetsuni ei jõudnud, vaid lasi esimese emotsiooni ja okse köögipõrandale. Nad rääkisid väga ilmekalt, et see ei jäänud sugugi viimaseks. Terve õhtu oli mees öökinud ja pidevalt kurgus survet tundnud. Ma ei imesta, sest seda ise esimest korda kuuldes tuli endalgi mõttest juba tahe oksendada. Eks see mõjutas ka nende suhteid. See, et naisel jäi soovitud plaan teostamata, aga mehe jaoks vist veelgi hullem, et ta lootekoti endale sisse sõid. Ma ei liialda, kui ütlen, et senised grillipeod on möödunud nendega kala ja juurvilju grillides,” kirjutab Jane.