Lugejakiri | DRAAMA HAUAPLATSI PÄRAST: vanaema tahab end lasta matta vanaisa kõrvale, kuid seal puhkab juba taadu teine naine 

„Nüüd on meie vanaema tervis läinud kehvemaks ja ta kurdab, et peagi on ka tema kord meid jätta ja minna. Ta on terve elu olnud väga planeeritud eluviisiga, mistõttu on tal ka väga kindlad juhised matusteks. Üheks tingimuseks on see, et tema peab saama maetud enda ametliku abikaasa kõrvale. Kui nad oleks lõpuni koos veel elanud, siis oleks nagu kõik okei olnud. Aga taadu kõrvale on ju juba maetud ta teine naine... See ei kõla sugugi normaalsena, et matame vanaema taadu ja ta teise naise kõrvale. Taadu viimase naise lapsed ja lapselapsed käivad ka seal oma ema mälestamas. Ja nüüd siis paneme enda vanaemale ka sinna koha. Väga ebamugav olukord. Oleme üritanud vanaemaga sellest rääkida, aga tema ei tunne end üldse häirituna. Leiab, et kui need taadu naise lapsed senini on saanud käia oma ema ja tolle mehe haual, siis miks tema surnukeha kedagi häirima peaks.”