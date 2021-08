Lugejakiri | Pettunud klient: taldrikul lauda toodud toit oli liiga verine 

„Tean, et osade jaoks on väga vähe tulel praadida saanud liha tõeline delikatess, aga ma eelistaks pigem üleküpsenud liha. Kui burger lauale pandi, siis esiti ei osanud midagi peljata. Nägi kena ja kutsuv välja. Lõikasin burgerist esimese tüki ja asusin seda innukalt enda suu suunas tõstma. Siis nägin, et seest liha ikka jumala punane alles. Ainult väljast ja ümbert oli liha korralikult küpsenud. Mida edasi ma noaga pihvis sorkisin, siis nägin, et pihv on minu jaoks igati toores. Lõpuks oligi mu taldrik kaetud veriste lihatükkidega. Keskelt oli ikka lubamatult toores,” kurdab Hanna.

„Ega ma ei osanud ise käituda ka. Oleksin võinud ju toidu tagasi siis saata. Pean tunnistama, et kui tuldi taldrikut ära võtma, siis ei julgenud kosta selle pettumuse kohta midagi. Piinlik oli kurta. Ise arvan, et ehk kokk kiirustas mu roaga liialt, sest meie tellimus võeti 10-15 minutit enne köögi sulgemist. See ei ole küll vabandus, aga nii ta läks. Ise mõtlen, et menüüs ei olnud ka märget, et peaksin avaldama soovi küpsusastme kohta. Kuigi nüüd leian, et see oleks vajalik kõikjal. Kui ei ole kindel kvaliteet ja teadmine, et seal tehakse alati ühte moodi liha valmis. No pooltoorest lihapihvist ma burgeri vahel ei ole kuulnud, et see oleks delikatess. Jäi kehv maik suhu ja niipea ma hamburgerit restoranis ostma ei juhtu. Ei kipu isegi kodust välja sööma praegu.”