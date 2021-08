Lugejakiri | Minia kurdab: ämm kurnab meid ja saadab bussiga mõttetuid pakke

„On suvi või talv – ega ämm sellest ei hooli, vaid paneb paki sobivale liinibussile ja saadab meile pealinna. Meie asi on vaadata, et jõuaksime sellele vastu,” ütleb tudeng Liis, et tal on oma ämmast ja pakkidest totaalselt kõrini.

„Mees on nii pehmeke, et ei hakka emale ei lihtsalt ütlema. Ütleb, et ema ei saa lihtsalt aru. Ega ta ei saa küll, aga meie võiksime teha selle otsuse, et me ei lähe bussile lihtsalt vastu. Pean tunnistama, et mees sööb küll hakkliha ja lihad ära, mõnikord ja marineeritud seened, aga kõik muu lendab prügikasti kohe või nädal hiljem. Milleks siis üldse kogu seda jama vaja?!”

„Esiteks see, et ta saates pakki ei arvesta meie graafikutega. Nii olen pidanud ma töölt joostes bussile vastu minema, sest mees ei pääse töölt autoga ära. Ja vandudes läbi linna neid raskeid kotte vedanud. Milleks?! Ja teine põhjus ongi see, et enamus läheb ju prügikasti. Tahaks talle tagasi need asjad saata. Kui tahab toetada ja muretseb, et poeg näljas, siis andku talle raha. Seda ta õigeks ei pea. Ega neil väga lähedased suhted ei ole. Mu elukaaslase lapsepõlv ei olnud sugugi ilus, aga see selleks. Kogu see saadetud kraam lõhnab juba kahtlaselt. Kui tuppa tuua, siis terves toas mingi ebameeldiv lõhn sees. No kuidagi ei tea, kuidas sellele jamale lõpp teha. Ma ise olen viisakalt ämmale öelnud, et aitab neist pakkidest- me ostame ja teeme ise süüa. Aga ei mingit mõju ega arusaamist.”