Lugejakiri | Noorsootöötaja: noored on hädas hügieenitoodete muretsemisega 

„Ja samas on ka peresid, kus neidudele on mingi kindel kogus neid kuus ainult ette nähtud. Aga see on ju igati totter, sest vähemasti iga naine teab, et veritsus võib igal kuul olla eelmisest erinev. Nii räägivad mulle tüdrukud, kuidas nad vahetavad sidemeid alles viimases hädas. No see ei ole kusagilt otsast hügieeniline. Ja neil pole lihtsalt piisavalt hügieenisidemeid, mida kasutada. Eks selles vanuses on arusaadav, et igat senti oma taskurahast ei panda selle alla, sest seltskonnas teatud staatuse omamiseks on vaja samuti teha väljaminekuid. Aga ikkagi on mõistmatu, et miks ema ei mõista, kuidas ta laps ei raiska sidemeid, vaid tõesti vajab neid. Üks tüdruk on kurtnud, et saab emalt alati sõimata, kui korra kuus raha või teatud tooteid juurde küsib. Kasvav inimene ei peaks millegi sellise tõttu, mis juba looduse poolt on paika pandud, tundma veel süüd,” muretseb Helen neidude tervise pärast.